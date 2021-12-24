Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye hükümet tarafından affedildi.

Güney Kore hükümeti, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park’ın da faydalanacağını açıkladı.

66 yaşındaki eski Başkan için verilen kararda politikacının kötüleşen sağlık durumunun da etkili olduğu söylendi.

2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park'ın şu anda tedavi için bulunduğu başkent Seul’ deki bir hastaneden serbest bırakılacağı açıklandı.

Af kararında sağlık faktörü

Adalet Bakanı Park Beom-kye, eski Başkan Park’a yönelik af kararının bu hafta başlarında bakanlığın iki gün süren af inceleme komitesinin toplantısında ele alındığını ifade ederken Park hakkındaki af kararının alınmasında sağlık faktörünün çok önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Ulusal birliği güçlendirmek için af kararı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada af kararının COVID-19 salgını ile mücadele edildiği bu dönemde ulusal birliği güçlendirmek amacıyla alındığı aktarıldı.

31 Mart 2017 yılında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarından hüküm giyen Park, şimdiye dek yapılan duruşmalarda tüm suçlamaları reddetmişti.