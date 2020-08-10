Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Kore’de etkili olan sellerde ölü sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore’de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye çıktı.
Yonhap ajansının haberine göre ülkede 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda 17 bin 958 bina zarar görürken, 7 bin civarı kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.
Tayfun nedeniyle uçuşlar iptal
Diğer yandan ülkenin güneyinde etkili olan Jangmi Tayfunu nedeniyle Jeju kentinde 36 uçak seferi iptal edildi, 2 binden fazla gemi sahile çekildi.
Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Jangmi Tayfunu'na ilişkin güvenlik kurallarına uyulması ve tayfuna karşı kapsamlı önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Başbakan Chung, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
Etiketler: güney kore'de sel jangmi tayfubu güney kore tayfunSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:20
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