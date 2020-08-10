Yonhap ajansının haberine göre ülkede 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlarda 17 bin 958 bina zarar görürken, 7 bin civarı kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayfun nedeniyle uçuşlar iptal

Diğer yandan ülkenin güneyinde etkili olan Jangmi Tayfunu nedeniyle Jeju kentinde 36 uçak seferi iptal edildi, 2 binden fazla gemi sahile çekildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Jangmi Tayfunu'na ilişkin güvenlik kurallarına uyulması ve tayfuna karşı kapsamlı önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Başbakan Chung, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.