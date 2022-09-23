Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
[Fotograf: Reuters]
Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı duyurdu.
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül’den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.
Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki COVID-19 önlemlerini birer birer azaltacak" dedi.
Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske
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