Duman 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2025 14:30

Güney Kore'de 4 üst düzey komutan, başarısız sıkıyönetimde rol aldığı gerekçesiyle görevden alındı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dün resmen tutuklanan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki başarısız sıkıyönetim ilanında rol oynamakla suçlanan 4 üst düzey komutan görevden alındı.

Güney Kore'de 4 üst düzey komutan, başarısız sıkıyönetimde rol aldığı gerekçesiyle görevden alındı

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'nın disiplin komitesi, Yoon'un 3 Aralık 2024'te başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim girişiminde yer aldığından şüphelenilen komutanlara karşı harekete geçti.

Bakanlık, Yeo In-hyung, Moon Sang-ho, Lee Jin-woo ve Kwak Jong-keun isimli 4 üst düzey komutanın resmi olarak görevden alındığını duyurdu.

Başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında, "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su için de disiplin süreci devam ediyor.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararı üzerine, "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
Ateşkes soykırımı unutturamaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
"OKHAN" testlerden tam not aldı
14:51
Özel okullarda fahiş fiyata soruşturma
14:36
Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın
13:56
Bakan Uraloğlu duyurdu: Elektrikli skuterlere "yerli üretim şartı" geliyor
13:37
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:32
Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Bodrum'da yakalandı
Filistinliler evlerine dönmeye devam ediyor
Filistinliler evlerine dönmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
TRT 1'in yeni dizisi: Bir Zamanlar İstanbul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ