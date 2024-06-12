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Dünya
AA 12.06.2024 10:57

Güney Kore muhalefet liderine Kuzey'e "yasa dışı para havalesine karıştığı" gerekçesiyle soruşturma

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Partinin lideri Lee Jae-myung'a, Seul merkezli bir şirketin Kuzey Kore'ye "yasa dışı para transferine dahli olduğu" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Güney Kore muhalefet liderine Kuzey'e "yasa dışı para havalesine karıştığı" gerekçesiyle soruşturma

Yonhap'ın haberine göre, Suwon Bölge Savcılık Ofisi, Lee'ye açılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lee'nin, Gyeonggi Valisi olduğu 2019-2020'de Kuzey Kore'ye yapmayı planladığı ziyaret için dönemin Vali Yardımcısı Lee Hwa-young aracılığıyla Ssangbangwool Group isimli şirketten Kuzey Kore'ye "yasa dışı olarak 8 milyon dolar aktarmasını istemekle" suçlandığı bildirildi.

Lee Jae-myung'ın Kuzey ziyaretini Birleşme Bakanı'nın izni olmadan planladığı ve bunun Koreler Arası Değişim ve İşbirliği Yasası'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, para transferinin de Kambiyo İşlemleri Yasası'nı ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Lee Hwa-young'a da rüşvete aracı olmak ve Ssangbangwool Group'un eski yöneticisi Kim Seong-tae'ye ise rüşvet teklif etmek suçlamasıyla soruşturma açıldığı duyuruldu.

Lee Jae-myung, söz konusu 8 milyon doların kendisinin dahli olmadan Kuzey'e gönderildiğini öne sürerek suçlamaları reddetti.

Savcılar ana muhalefet liderinin tutuklanmasını istemişti

Güney Kore'de savcılar, Eylül 2023'te Lee Jae-myung hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Ancak Seul Bölge Mahkemesi, ana muhalefet lideri Lee hakkındaki söz konusu tutuklama talebini reddetmişti.

Açılan yeni soruşturmayla birlikte Lee Jae-myung, rüşvet, seçim kanunu ihlalleri ve yalancı şahitlik iddialarıyla ilgili olarak süren üç davaya ek olarak dördüncü kez mahkeme karşısına çıkabilir.

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