Güney Kore, Kuzey'in Rusya'ya gönderdiğini öne sürdüğü askerlerin geri çekilmesi için çağrıda bulundu

Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Bakanlığa çağırdı.

Görüşmede Kim, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Güney Kore ve uluslararası toplum için "ciddi tehdit" teşkil ettiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini savundu.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiğini öne sürdüğü askeri birliklerin "derhal geri çekilmesi" için çağrı yapan Kim, bu iki ülke arasındaki askeri işbirliğini "şiddetle" kınadı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) 18 Ekim'de yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere yaklaşık 10 bin asker göndereceği iddia edilmişti.

Kuzey Kore'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.