Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2023 17:05

Güney Kore, Kuzey Kore'yle her türlü silah ticaretinin yasak olduğunu vurguladı

Güney Kore, Rusya ile ilişkileri güçlendirme kararı alan Kuzey Kore ile her türlü silah ticaretinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca yasak olduğunu belirtti.

Güney Kore, Kuzey Kore'yle her türlü silah ticaretinin yasak olduğunu vurguladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahn Eun-ju, yaptığı basın açıklamasında, Kuzey Kore-Rusya Savunma Bakanlarının görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, Kuzey Kore ile her türlü silah ticaretinin BMGK kararları uyarınca yasak olduğuna dikkati çekti.

Güney Kore'nin, Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları arasında gerçekleşen görüşmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Ahn, Seul yönetiminin, Rus heyetinin Pyonyang ziyaretinin "provokasyonların durdurulmasına ve Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma girişimlerine katkıda bulunmasını" umduğunu söyledi.

Kore Savaşı'nda çatışmayı sonra erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün bir araya gelen Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamda başkent Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, "ulusal savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak konularda" fikir birliğine varıldığı kaydedilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Bilim insanlarından temmuzun en sıcak ay olacağı öngörüsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Yılmaz Gruda son yolculuğuna uğurlandı
18:20
Borsa günü rekorla tamamladı
18:10
Suudi Arabistan'dan Umman'a 5 milyar dolarlık yatırım
18:01
Isparta'daki orman yangını kontrol altında
17:50
Su borusu patladı, vatandaşlar su altında kaldı
17:48
Finlandiya'da doğum sayıları şimdiye kadar ki en düşük seviyesinde
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'e tebrik etti
Bakan Yumaklı çobanlık yaparken hazırlandığı LGS'de 2'nci olan Muhammet'e tebrik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ