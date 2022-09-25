Güney Kore askeri yetkilileri Kuzey Kore tarafından fırlatılan kısa menzilli füzenin ülkenin doğu kıyılarına iniş yaptığını belirtti.

Güney Kore gelişmeyi "ciddi bir provokasyon" olarak değerlendi, Kuzey Kore'yi kınadı.

ABD'den füze denemesine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Güney Kore ile ortak tatbikata katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi de bölgede bulunuyor.