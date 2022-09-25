Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 05:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güney Kore: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze bir provakasyon
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD'nin Güney Kore ile yapacağı askeri tatbikat öncesi Kuzey Kore'den tepki çekecek bir adım geldi. Kuzey Kore balistik bir füze fırlattı.
Güney Kore askeri yetkilileri Kuzey Kore tarafından fırlatılan kısa menzilli füzenin ülkenin doğu kıyılarına iniş yaptığını belirtti.
Güney Kore gelişmeyi "ciddi bir provokasyon" olarak değerlendi, Kuzey Kore'yi kınadı.
ABD'den füze denemesine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
Güney Kore ile ortak tatbikata katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi de bölgede bulunuyor.
Etiketler: Güney Kore Kuzey Kore ABD
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