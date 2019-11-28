Dünya
Güney Kore: Kuzey Kore tanımlanamayan füzeler fırlattı28 Kasım 2019 Perşembe 12:45 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 12:47
Güney Kore, Kuzey Kore’nin tanımlanamayan birden çok füze fırlattığını açıkladı. Son deneme yaklaşık bir ay önce gerçekleşmişti.
Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin doğusundan iki füzenin denize doğru fırlatıldığı belirtildi.
Japonya Sahil Güvenliği de füze atışı olduğu tahmin edilen bir denemeyi tespit ettiklerini ve düştüğü yeri gözlediklerini belirtti.
Savunma Bakanlığı, füzenin kendi sava sahalarına ya da münhasır ekonomik bölgelerine girmediğini açıkladı.
Kuzey Kore son olarak 31 Ekim’de Kore yarımadasıyla Japonya arasındaki bir bölge üzerinde iki kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.
Kaynak: Sputnik
Etiketler: Kuzey Kore güney kore füze