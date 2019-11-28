Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin doğusundan iki füzenin denize doğru fırlatıldığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği de füze atışı olduğu tahmin edilen bir denemeyi tespit ettiklerini ve düştüğü yeri gözlediklerini belirtti.

Savunma Bakanlığı, füzenin kendi sava sahalarına ya da münhasır ekonomik bölgelerine girmediğini açıkladı.

Kuzey Kore son olarak 31 Ekim’de Kore yarımadasıyla Japonya arasındaki bir bölge üzerinde iki kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.

Kaynak: Sputnik