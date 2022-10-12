Güney Kore, vatandaşlarının Kuzey Kore medya kuruluşlarına erişmesine izin vermeye hazırlanıyor ve Pyongyang yayıncıları ile gazetelerinin ne dediğine bakmayı yasa dışı kılan Soğuk Savaş dönemi yasağını sona erdiriyor.

Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore medyasındaki karartmayı sona erdirmek için devlet kurumları ve milletvekilleriyle birlikte, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'e bir politika raporu sundu.

Birleşme Bakanı Kwon Young-se, Ulusal Meclis üyelerine verdiği demeçte, Güney Korelilerin devlet tarafından işletilen Kore Merkezi Haber Ajansı gibi Kuzey Kore yayın içeriğini izlemelerini sağlamakla başlayarak kademeli olarak açılacak.

Rodong Sinmun gazetesi gibi diğer yayın organları daha sonra takip edecek.

Güney Koreliler, Kuzey Kore web sitelerine erişmek için VPN'leri veya proxy sunucularını kullanarak yasağı aşabiliyor.

Bazı Kuzey Kore içerikleri de YouTube'da yayınlanıyor.