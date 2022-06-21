Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ile Güney Kore ilişkilerini diyalog kurma aşamasına getirmek için çok çalışacağını söyledi.

Kwon, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Son Gwon ile “her zaman her şekilde” görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Kuzey Kore teklife yanıt vermemişti

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a diyalog teklifinde bulunmuştu.

Kuzey Kore'den ise söz konusu teklife yanıt gelmemişti.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri gerilimi artırmıştı

Yaklaşık 3 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Ağustos 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore, 15 Eylül 2021'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül 2021'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

19 Ekim 2021'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisi ile karşılaşmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğuna işaret etmişti.