Güney Kore de Japonya'daki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı

Güney Kore doğu sahili için tsunami uyarısı yaptı.

Kore Meteoroloji İdaresi'nden(KMA) yapılan açıklamada, “Gangwon'daki bazı kıyı bölgelerinde tsunami nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler yaşanabilir, bu nedenle lütfen kıyı güvenliği konusunda dikkatli olun. Tsunami, ilk tsunamiden sonra daha yüksek dalga yüksekliklerine ulaşabilir ve 24 saatten fazla sürebilir, bu nedenle lütfen ek gelişmeleri takip edin” denildi.

Rusya da tsunami uyarısı yaptı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Japonya'ya yakın bir konumda bulunan Sakhalin Adası'nın batı kıyısındaki bazı bölümlerin tsunami tehdidi altında olduğunu ve halkın tahliye edildiğini açıklamıştı.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın Vladivostok ve Nakhodka şehirlerinde de tsunami uyarısı verilmişti.

Japonya'da deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapılmıştı.