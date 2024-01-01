Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 01.01.2024 13:40

Güney Kore de Japonya'daki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı

Kore Meteoroloji İdaresi, Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin doğusundaki Gangwon’da sahil bölgesinde yaşayanlara tsunami uyarısında bulundu.

Güney Kore de Japonya'daki depremin ardından tsunami uyarısı yaptı
[Fotograf: AP]

Güney Kore doğu sahili için tsunami uyarısı yaptı.

Kore Meteoroloji İdaresi'nden(KMA) yapılan açıklamada, “Gangwon'daki bazı kıyı bölgelerinde tsunami nedeniyle deniz seviyesinde yükselmeler yaşanabilir, bu nedenle lütfen kıyı güvenliği konusunda dikkatli olun. Tsunami, ilk tsunamiden sonra daha yüksek dalga yüksekliklerine ulaşabilir ve 24 saatten fazla sürebilir, bu nedenle lütfen ek gelişmeleri takip edin” denildi.

Rusya da tsunami uyarısı yaptı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Japonya'ya yakın bir konumda bulunan Sakhalin Adası'nın batı kıyısındaki bazı bölümlerin tsunami tehdidi altında olduğunu ve halkın tahliye edildiğini açıklamıştı.

Tsunami dalgalarının sonuçlarını ortadan kaldıracak araçların hazır olduğu bildirilen açıklamada, "Tatar Boğazı'nın kıyı kesiminde bulunan herkesin derhal kıyıyı terk etmesi ve deniz seviyesinden 30-40 metre yüksekliğe sığınması gerekiyor." ifadelerine yer verilmişti.

Rusya'nın Vladivostok ve Nakhodka şehirlerinde de tsunami uyarısı verilmişti.

Japonya'da deprem

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Japonya'da 1,5 saatte 9 deprem: 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
Japonya'da 1,5 saatte 9 deprem: 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapılmıştı.

ETİKETLER
Deprem Japonya Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Haaretz: İsrailli yetkililer soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanmasından endişe ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
14:41
İsrail askeri Filistinli bir bebeği İsrail'e kaçırdı
14:36
Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
14:31
TBMM aritmetiğinde birçok değişiklikler yaşandı
14:49
CHP'de aday belirleme süreci hız kazandı
14:25
Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ