Açıklama, ABD Ordusu tarafından yapıldı.

Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD'ye ait RC-135 uçağının, Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı ile Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.