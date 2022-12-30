Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Çin Denizi üzerinde ABD - Çin gerilimi
[Fotograf: Reuters]
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Güney Çin Denizi üzerinde gerilim yaşadı. Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.
Açıklama, ABD Ordusu tarafından yapıldı.
Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD'ye ait RC-135 uçağının, Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.
Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanı Austin, Çin Savunma Bakanı ile Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.
Etiketler: ABD Çin ABD-Çin İlişkileri
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