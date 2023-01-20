Anglo American firmasının 1925-1974 yıllarında ülkenin merkez kısmındaki Kabwe bölgesinde gerçekleştirdiği madencilik faaliyetlerinin meydana getirdiği kurşun zehirlenmesinden mağdur olduğunu iddia eden 140 bin kişiyi temsil eden davacılar, Güney Afrika mahkemesine başvurdu.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, BM tarafından atanan bir grup uzmanın da bugün Gauteng Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada hazır bulunduğu belirtildi.

Kurşun zehirlenmesi tehdidinin farkında olmalarına rağmen, durumu görmezden gelmekle suçlanan Anglo American firmasından yapılan açıklamada ise Kabwe'deki faaliyetlerinin bölgede kurşun kirlenmesine yol açtığı iddiası reddedildi.

Mahkeme, gelecek duruşmalarda, Anglo American şirketine karşı bir toplu davaya onay verilip verilmeyeceğine kararlaştıracak.