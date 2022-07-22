Güney Afrika Cumhuriyeti'n de polis sözcüsü Albay Athlenda Mathe yaptığı açıklamada, dün akşam saat 19.00 sularında, silahlı üç kişinin soygun amacıyla Collins Chabane kenti belediye başkanı Moses Maluleke'nin Saselamani köyündeki evine girdiğini, belediye başkanından para isteyen soyguncuların bu istekleri reddedilince 56 yaşındaki Maluleke ile 18 yaşındaki oğluna ateş açtığını anlattı.

Belediye Başkanı Maluleke olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan oğul Maluleke hastaneye kaldırıldı.

Polis, katillerin 72 saat içinde yakalanması hedefiyle geniş çaplı operasyon başlattı.