Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'dan Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye kabul edilmesi çağrısı
[Fotograf: Reuters]
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olması çağrısında bulundu.
Ramaphosa, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi, Gıda ve Enerji Güvenliği Çalışma Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin G-20'ye katılmasının küresel sorunların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.
Mevcut koşullar altında kıtada temiz enerjiye geçiş için G20'nin Afrika Yenilenebilir Enerji Girişimi'ne sürekli destek sağlaması gerektiğini belirten Ramaphosa, "Bu destek ise en iyi Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılmasıyla sağlanabilir. Küresel gıda ve enerji güvenliği sorunlarını ancak toplu ve birleşik bir yanıt yoluyla çözebiliriz." dedi.
Etiketler: Güney Afrika G20 Liderler Zirvesi
Son Haberler
- 06:58
- 06:45
- 06:47
- 06:26
- 06:08
Sıradaki Haber
Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37,7 milyar dolar yardım talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz