Ramaphosa, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi, Gıda ve Enerji Güvenliği Çalışma Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin G-20'ye katılmasının küresel sorunların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

Mevcut koşullar altında kıtada temiz enerjiye geçiş için G20'nin Afrika Yenilenebilir Enerji Girişimi'ne sürekli destek sağlaması gerektiğini belirten Ramaphosa, "Bu destek ise en iyi Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılmasıyla sağlanabilir. Küresel gıda ve enerji güvenliği sorunlarını ancak toplu ve birleşik bir yanıt yoluyla çözebiliriz." dedi.