Johannesburg Polis Sözcüsü Kay Makhubela protestocuların yolları kapattığını, lastikleri yaktığını belirtti.

Makhubela, "Protestocular, yabancı uyrukların dükkanlarına yağmalamaya başladıktan sonra biz de onların üzerine plastik mermiler kullandık." dedi.

Protestocuların yürüyüş hakları olmasına rağmen başkalarının haklarını ihlal ettiklerini ifade eden Makhubela, "Bir kişi gözaltına alındı ve hala gerginlik devam ediyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerden Michel Mazibuko, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydederek, "Hükümetimiz bize düşük maliyetli evleri sunmaya söz verdi ancak 1994'ten beri boşuna sabırla bekledik." diye konuştu.

Bekkersdal bölgesinde toplanan binden fazla protestocu, hükümetten elektrik, konut ve çevre temizlik gibi hizmetler talep ediyor.

Kaynak: AA