Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede dördüncü kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirtti.

Bakan Phaahla, virüsün tespit edildiği 28 yaşındaki kişinin yakın zamanda İspanya'ya seyahat ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.