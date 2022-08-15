Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da maymun çiçeği vakası 4'e yükseldi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede dördüncü kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirtti.
Bakan Phaahla, virüsün tespit edildiği 28 yaşındaki kişinin yakın zamanda İspanya'ya seyahat ettiğinin belirlendiğini söyledi.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Etiketler: Güney Afrika Maymun Çiçeği
Son Haberler
- 17:31
- 17:31
- 17:14
- 17:15
- 16:59
Sıradaki Haber
Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör propagandası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz