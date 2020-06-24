Güney Afrika Deniz Kurtarma Birimi tarafından Cape Town sahil şeridinde çekilen bir videoda, Beyaz Köpekbalığının sörfçülerin arasında yüzdüğü görüldü.

Birim, sörfçüleri ve yüzücüleri özellikle Plettenberg Körfezi kıyı şeridi ve Mossel Körfezi bölgelerinde dikkatli olmaları için uyardı.

Yılın bu zamanında, kıyıya yakın foklar ve balıklarla beslendikleri için bölgede daha fazla köpekbalığının tespit edilmesinin normal olduğu açıklandı.

Cape Town Şehri Köpekbalığı Gözcüleri (CoCT) programından Sarah Waries yaptığı açıklamada, "Bu drone görüntülerinde görülen davranış, köpekbalığının sörfçülerin farkında olduğunu ve sörfçüleri takip ettiğini gösteriyor" dedi.