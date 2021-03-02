Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir gemide yaklaşık 1 ton kokain ele geçirildi. Operasyon, ülkede yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri oldu.
Güney Afrika istihbaratı ve polisinin, Cape Town şehrine yakın Saldanha sahilinde bir gemiye yaptığı baskınla, "ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından" birine imza atıldı.
40 milyon dolarlık 973 paket uyuşturucu
Gemide piyasa değeri 40 milyon dolar olan 973 paket (yaklaşık 1 ton) sıkıştırılmış kokain ele geçirildi.
4 Bulgaristan ve 6 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı.
Şüpheliler yerel mahkemede hakim karşısına çıkarılacak.
Etiketler: Afrika Uyuşturucu
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