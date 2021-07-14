Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da ateşe verilen binada mahsur kalan anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı. Çocuk yara almadan kurtuldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.
Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.
Yüzlerce kişi gözaltında
13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.
Şimdiye kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.
Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüşmüştü.
Etiketler: Afrika
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