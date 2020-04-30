Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Güney Afrika'da 4 kilometrelik yemek kuyruğu oluştu
Güney Afrika'nın Centurion kentinde 5 haftadır karantinada olan halk, yemek yardımları için dışarı çıktı. 4 kilometrelik uzunluğa ulaşan yemek kuyruğu dronlarla görüntülendi.
Çeşitli özel işletmeler tarafından bağışlanan 8 bin gıda maddesi, Güney Afrika'nın Centurion kentinde dağıtılmaya başlandı.
5 haftadır karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan halk, yardım için sıraya girince, 4 kilometrelik kuyruk oluştu.
Ülke, tarım sektörünü yeniden açmayı ve ekonomik üretimin yeniden başlatılması için bazı imalat ve perakende satışlarının 1 Mayıs'ta devam etmesine izin vermeyi planlıyor.
Etiketler: yemek yardımı koronavirüs Güney AfrikaSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:44
Son Haberler
- 14:43
- 14:30
- 14:43
- 14:30
- 14:17
Sıradaki Haber
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz