Çeşitli özel işletmeler tarafından bağışlanan 8 bin gıda maddesi, Güney Afrika'nın Centurion kentinde dağıtılmaya başlandı.

5 haftadır karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan halk, yardım için sıraya girince, 4 kilometrelik kuyruk oluştu.

Ülke, tarım sektörünü yeniden açmayı ve ekonomik üretimin yeniden başlatılması için bazı imalat ve perakende satışlarının 1 Mayıs'ta devam etmesine izin vermeyi planlıyor.