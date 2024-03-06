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Dünya
AA 06.03.2024 22:46

Güney Afrika, UAD'den İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi dolayısıyla İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

Güney Afrika, UAD'den İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in Gazze'yi açlığa terk etmesine tepkiler büyüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Gazzelilerin açlığa mahkum edilmesi nedeniyle İsrail aleyhine yeni tedbir kararları alınmasını istedi.

Mahkemeye yapılan başvuruda bir duruşma gerçekleştirmeden durumun aciliyeti dikkate alınarak yeni önlemler alması çağrısı yapıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin şubat ayında yaptığı İsrail'e karşı ilave tedbirler alınmasına yönelik ilk başvurusu Uluslararası Adalet Divanı tarafından reddedilmişti.

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