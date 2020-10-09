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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 687 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1736 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 686 bin 891'e yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 160 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 408 olduğu ülkede, Covid-19 vaka sayısı, 1736 artışla 686 bin 891'e ulaştı.
Bugüne kadar 4 milyon 339 bin 686 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 771'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.
Etiketler: covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 03:28
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