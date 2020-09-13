Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 648 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1816 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, vaka sayısı 648 bin 214'e yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 15 bin 427'ye çıktı.
Yeni vaka sayısının 1816 olduğu ülkede, toplam vaka 648 bin 214'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 863 bin 453 test yapıldı, COVID-19 hastalarından 576 bin 423'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti covid-19Son Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 04:16
Son Haberler
- 05:06
- 04:10
- 03:24
- 03:11
- 02:59
Sıradaki Haber
Tunus'ta Ras Cedir Sınır Kapısı trafiğe kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz