Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyetinde 1 günde 13 bin kişide COVID-19 tespit edildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 373 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 337 bin 594'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 373 bin 53 test yapıldı.
Son 24 saatte 135 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.
Ülkede COVID-19 vakalarından 178 bin 183'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti covid-19Son Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 02:47
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