Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti salgının pençesinde
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 994 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 421 bin 996'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalanırken 250 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 343 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vakalarından 245 bin 771'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 684 bin 488 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: covid-19 salgın pandemi koronavirüsSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 03:36
Sıradaki Haber
ABD'de İHA ihracatını kolaylaştıracak düzenleme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz