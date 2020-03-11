Guatemala basınında çıkan haberlere göre, Guatemala Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanı Hugo Monroy, yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını engellemek amacıyla 12 Mart'tan itibaren Avrupa vatandaşlarının ülkelerine giremeyeceğini duyurdu.

Avrupa'dan gelen Guatemalalı vatandaşların ise 7 gün karantinaya alınacağına belirten Monroy, "Vatandaşlarımızı, gerekli sağlık taramalarından geçirdikten sonra sonuçlarının pozitif çıkması durumunda evde karantina altına alacağız." ifadesini kullandı.

Monroy, vatandaşlarına yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Guatemala Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren ülkeye giriş yapan Avrupalı pilotlar için havalimanında bir alan tahsis edileceği duyuruldu.