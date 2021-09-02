Google France'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebastien Missoffe, Rekabet Kurumunun ceza kararının bazı unsurlarına katılmadıklarını ve "eser sahibinin haklarına komşu hakları uygulamak için gösterdikleri çabaya karşın ceza miktarını fazla bulduklarını" belirtti.

Missoffe, Fransa'da imzalanan anlaşmalara sadık kaldıklarını ve eser sahibinin haklarına komşu hakları tanıdıklarını ifade etti.

Rekabet Kurumunun geçen ay kendisinden istediği "yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunması" ihtarına uyduklarını aktaran Missoffe, "Teklifimizi 1200'den fazla gazete yayımcısına götürdük, anlaşmalarımızın belli yönlerini değiştirdik" dedi.

Google'ın başvurusu Paris Temyiz Mahkemesinde incelenecek.