Google, Salı günü yaptığı açıklamada, uygulamanın Play Store'da olmayan sürümlerinin kötü amaçlı yazılım içerdiğini tespit etti.

Bir Google sözcüsü, "Araştırmamıza devam ederken güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamanın Play sürümünü askıya aldık" dedi.

Açıklamaya göre, Android telefonlara yüklenen uygulamaları kötü amaçlı olduğu iddia edilen uygulamalarda zararlı davranışlara karşı tarayan Google, Play Protect'i de zorunlu kıldı.

Google Play Protect yaptırımı, tespit edilen bu kötü amaçlı uygulamaların kurulum girişimlerini engelleyecek şekilde ayarlandı.

Sözcü, "Uygulamanın kötü niyetli sürümlerini cihazlarına indiren kullanıcılar uyarılır ve uygulamayı kaldırmaları istenir" dedi.

Pinduoduo, Salı sabahı Google Play tarafından uygulamasının "geçici olarak askıya alındığını" çünkü mevcut sürümün "Google'ın Politikasına uymadığını" söyledi.

Google Play'in daha fazla ayrıntı paylaşmadığını açıkladı.