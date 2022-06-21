Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında savaş helikopteri alımına ilişkin anlaşma, kısa süre sonra imzalanacak.

Rum Meclis Savunma Komitesi, Fransız "Airbus Helicopters" şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon euroluk ek ödeneği onayladı.

GKRY 10 yılda 12 savaş helikopteri satın alacak

Helikopterlerin toplam maliyetleri ise 140 milyon euro olacak.

Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak.

GKRY'nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağı bilgisi de paylaşıldı.

Rus helikopterleri Sırbistan'a satılacak

Haberde, Rum Milli Muhafız Ordusunun elinde bulunan 11 Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan'a satılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

Buna göre, Rus helikopterlerinin eskimesi ve AB'nin Rusya’ya uyguladığı ambargo yüzünden bakımlarının imkansız gözükmesi sebebiyle helikopterlerin, AB üyesi olmayan ve helikopterlerin bakımıyla ilgili sorun yaşamayacağı düşünülen Sırbistan’a satılmasına karar verildi.

Fransız helikopterlerinin Ada'ya gelmesinin ardından eski Rus helikopterleri Sırbistan'a gönderilecek.