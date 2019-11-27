Arnavutluk ve Bosna Hersek'in ardından bu kez Yunanistan sarsıldı. Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, adanın 72 kilometre kuzeybatısında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu. Deprem, başkent Atina’da da hissedildi.

Kaynak: TRT Haber