Dünya
Girit açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem27 Kasım 2019 Çarşamba 10:39 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:05
Yunanistan'da Girit açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Arnavutluk ve Bosna Hersek'in ardından bu kez Yunanistan sarsıldı. Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, adanın 72 kilometre kuzeybatısında meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu. Deprem, başkent Atina’da da hissedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika Girit deprem