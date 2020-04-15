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Gine'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Batı Afrika Ülkesi Gine'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin 75 yaşında olduğu aktarıldı.
Gine ulusal televizyonunda yer alan haberde, başkent Konakri'de yaşayan ve COVID-19 bulaşan 75 yaşındaki bir Lübnan vatandaşının virüsten hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkede cumartesiden bu yana dışarıda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
Gine'de son 24 saatte görülen 44 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 363'e çıktı.
Vakalardan 31'i sağlığına kavuşurken 1 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: Gine koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 05:21
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