Yerel basında çıkan haberlere göre, Hükümet Sözücüsü Ousmane Diallo, başkent Konakri'ye 380 kilometre mesafedeki Kounsitel mevkisinde bulunan altın madeninin 28 Şubat'ta çöktüğünü duyurdu.

Diallo, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kazanın yaşandığı madene girişin yasak olduğu vurgulayan Diallo, yasağa rağmen havanın kararmasıyla kaçak madencilik yapanların bölgede kazıya başladığını kaydetti.

Söz konusu madenin işletim hakkı, kaçak madencilik yapmak isteyenlerin bölgeye akın etmesi nedeniyle Haziran 2021'de askıya alınmıştı.

Yasal düzenlemelere uyulmadığı için sık sık kazalar yaşanıyor

Batı Afrika'da yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor.

Mayıs 2021'de ülkenin kuzeydoğusundaki küçük ölçekli bir altın madeninin çökmesi sonucu 15 kişi ölmüştü.