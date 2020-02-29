Gine Bissau'nun Cumhurbaşkanı Embalo, iktidardaki Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nden (PAIGC) olan Aristides Gomes'i görevden alarak yerine seçimin ilk turunda rakibi olan Nabiam'ı başbakan olarak atadı.

Oyların yüzde 13'ünü alarak ikinci tura kalamayan Nabiam, ikinci turda iktidar partisi adayı Domingos Simoes Pereira'ya karşı Embalo'yu desteklemişti.

Öte yandan seçime itiraz eden PAIGC, oylar 4 kez sayılmasına rağmen Embalo'yu tanımadıklarını duyurarak, Ulusal Kongre Başkanı Cipriano Cassama'yı geçici cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Oylar 4 defa sayıldı

Gine Bissau'da, 24 Kasım'da düzenlenen seçimin ilk turunda 11 aday yarışmış, Pereira ile Embalo ikinci tura kalmıştı.

29 Aralık'taki ikinci turdan yüzde 53,55 oranında oyla Umaro Sissoco Embalo galibiyetle çıkmasına karşın, Pereira seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), seçim sonuçlarının bir an önce kesinliğe kavuşturulması çağrısına rağmen, Yüksek Mahkeme oyların 4'üncü kez sayılmasını kararlaştırmıştı.

Seçim Komisyonu son sayımda da Embalo'nun cumhurbaşkanı seçildiğini teyit etmişti.