Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gence'deki alışveriş merkezi ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor
Azerbaycan'ın tarihi şehri Gence'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, iç dekorasyonuyla gelenleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkarıyor.
Alışveriş merkezi, tarihi Gence kentinin mimari dokusunu yansıtıyor.
AVM'de, tarihi halılar, ibrikler, kazanlar, taslar, antikalar ve süs eşyaları sergileniyor.
Ziyaretçiler de hem alışveriş yapıyor hem de tarihi soluyor.
Etiketler: Azerbaycan
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