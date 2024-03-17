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Dünya
AA 17.03.2024 22:24

Gazze'nin kuzeyine aylardan sonra ilk defa düzenli insani yardım ulaştı

Yüzlerce Filistinli, yaklaşık 4 ay sonra ilk defa dün Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine ulaşan insani yardım kapsamında una kavuştu.

Gazze'nin kuzeyine aylardan sonra ilk defa düzenli insani yardım ulaştı
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze hükümetine bağlı emniyet güçleri ve Filistinli aşiretlerin işbirliğinde ilk düzenli yardım dağıtımını gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 ay sonra gerçekleşen bu yardıma erişebilmek için yüzlerce Filistinli UNRWA'ya ait bir dağıtım merkezine akın etti. Yardım dağıtımı kapsamında her aileye 5 kilogramlık un verildi.

Filistinli Yahya Ebu Reyyale, unu, 40 gündür beyaz ekmek yemeyen 4 çocuğu için aldığını söyledi.

Beyt Lahiya'nın doğusundan Cibaliya Mülteci Kampına sığındığını kaydeden Ebu Reyyale, "Mutluyum, çünkü çocuklarım hayvan yeminden yapılan undan sonra beyaz un ekmeği yiyecek." dedi.

Bir ay sonra eline ilk defa un geçen bir diğer Filistinli Mazin el-Caruşe de sabah saatlerinde yardımların ulaştığını duyar duymaz dağıtım merkezine koştuğunu, binlerce kişinin bölgeye gelmesine rağmen un almayı başardığını dile getirdi.

Ummu Muhammed Miftah ise un tükendiği için eli boş döndü.

Gazze savaşıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere hükümete bağlı olarak sosyal medya üzerinde kurulan "İç Cephe" plaftormundan yapılan açıklamaya göre ise 12 tırlık insani yardım konvoyu Gazze'nin kuzeyine ulaştı.

Açıklamada, yardımların devam etmesi için halk komitelerine işbirliği çağrısı yapıldı.

Geçen kasım ayının sonundan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu nedenle büyük bir kıtlığın yaşandığı bölgede, son verilere göre 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.

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