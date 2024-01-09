Gazzeli Doktor Fida sığındığı çadırda Filistinlilere sağlık hizmeti veriyor

İsrail'in zorla yerinden ettiği Filistinliler temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yalnızca can güvenliklerini sağlayabilmeleri için sığınmış oldukları çadırlarda sağlık hizmeti alabilmeleri için, Doktor Fida Atiyye el-Gırşalli elinden gelen her şeyi yapıyor.

Şucaiyye kentinden Gazze'nin güneyindeki Refah'a göç etmek zorunda kalan Doktor Fida, bölgedeki çadırlardan birinde eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürürken kendisi gibi çadırlara sığınmak zorunda kalan Filistinliler için sağlık hizmeti veriyor.

"Hastaları yerde muayene ediyorum"

Başlangıçta bölgedeki çadırları gezerek hasta ve yaralıların tedavisini yapan Fida, ilerleyen süreçle birlikte ailesiyle sığınmış olduğu çadırı muayenehane olarak kullanmaya başladı. Her gün onlarca hasta ve yaralıyı çadırında tedavi ettiğini söyleyen Fida, yüksek ateş, ishal ve doğum gibi acil vakaların yanı sıra cerrahi dikiş gerektiren yaralarla da ilgileniyor.

Bulundukları bölge ile çocukları tedavi için kabul eden hastaneler arasındaki mesafenin çok olması sebebiyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak için şahsi bir girişimde bulunan ve çadırında hastaların tedavisini yapan Fida, buraya insanların ihtiyaçlarının tamamen karşılanabileceği bir muayenehane kurulmasını istediğini dile getirirken "Hastaları yerde muayene ediyorum" diyerek içinde bulunduğu durumun altını çizdi.

Hem muayenehane hem de yaşam alanı olarak kullandığı çadırında bazen ev işi yaparken gelen hastalarının olduğunu da söyleyen Fida, hastalara bir doktor hasta ilişkisinden çok aile fertlerinden biriymiş gibi ilişki kurduğunu, kendisi iş yaparken gelenlerin işini bitirene kadar onu beklediğini aktardı.