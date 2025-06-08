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Dünya
AA 08.06.2025 18:50

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa ve El-Ehli Baptist Hastaneleri 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi ve El-Ehli Baptist Hastanesi'nin yakıtın tükenmesi nedeniyle 24 saat içinde hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa ve El-Ehli Baptist Hastaneleri 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakıt tedarikinde yaşanan kriz nedeniyle hastanelerin faaliyetlerini durdurabileceği kritik saatlere girildiği belirtildi.

Açıklamada, Şifa Hastanesi ve El-Ehli Baptist Hastanesi'nin 24 saat içinde hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından, Gazze ili ve kuzey bölgelerindeki yaralı ve hastalar için gerekli acil müdahalenin Şifa ve El-Ehli Baptist'te yapıldığı, bu iki hastanenin hizmet dışı kalmasının Gazze kentindeki sağlık tesislerinin geri kalanının da çökmesi anlamına geleceği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'teki Nasır Hastanesinin sınırlı yakıt tedarikiyle hizmet vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, mevcut yakıtın iki gün içerisinde tükeneceği uyarısında bulunuldu.

Bölgeye yakıt girişine izin verileceği ya da elektrik jeneratörlerinin çalışma süresinin artırılacağına ilişkin herhangi bir bilgi olmadığına işaret edilen açıklamada, jeneratörlerin çalışmasının durmasının hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye atmak anlamına geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında uluslararası topluma hastane jeneratörleri için yakıt, yedek parça ve yağ girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 2 Mayıs'ta sınır kapılarının kapatması ve gıda, ilaç, yardım ürünleri, yakıt girişini engellemesi bölgedeki krizi daha da artırdı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde halihazırda 38 hastaneden 19'u kısmen faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra acil servis hizmeti veren 9 sahra hastanesi de bulunuyor.

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