Gazze'deki üniversitelerin ciddi mali kriz içerisinde olduğunu, öğrencilerin harçlarını ödeyemediğini, çalışanların maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşandığını kaydeden yetkililer, 2018-2019 döneminde öğrenci kayıtlarındaki yüzde 30'luk düşüşün de bu mali krizden kaynaklandığını ifade etti.

Üniversitelerdeki ekonomik krizin boyutu

Gazze Üniversiteleri Kriz Çözüm Komitesi Üyesi Yahya es-Serrac, konu hakkında, "Gazze'deki üniversiteler ciddi bir mali krizle karşı karşıya" dedi.

Kriz nedeniyle bir süredir öğretim görevlilerinin maaşlarının ödenemediğini belirten Serrac, üniversitelerdeki biriken memur maaşlarının ödenebilmesi için yaklaşık 30 milyon dolara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Serrac, buna karşılık bölgedeki olumsuz ekonomik şartların bir getirisi olarak öğrencilerin de harçlarını ödeyemediğini ve üniversitelerin halihazırda öğrencilerden yaklaşık 30 milyon dolar alacağı bulunduğunu aktardı.

Yeni bir sosyal kriz kapıda

Üniversitelerde yaşanan mali krizin yaratacağı sosyal etkiye de değinen Serrac, öğrencilerin de belirsizlik içeren böyle bir atmosferde üniversiteye kayıt yaptırmaktan imtina ettiğini dolayısıyla bu durumun toplumda beklenmedik sorunlara ve yeni sosyal krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Bölgedeki üniversitelerin yaşanan mali kriz nedeniyle önümüzdeki dönem öğrenci kabul edememesinden endişeliyiz" diyen Serrac, Filistinli yetkililer ile bağışçıları "üniversitelerdeki durumunun ciddiyetini anlamaya ve önümüzdeki eğitim dönemini kurtarmaya yönelik acil adımlar atmaya" çağırdı.

Serrac ayrıca üniversite eğitimi alabilmeleri için öğrencilere eğitim bursu sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün yaşanan krizin temeli 10 yıl öncesine dayanıyor

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Mazin Hamade ise bölgedeki üniversitelerde yaşanan bugünkü krizin ayak seslerinin yaklaşık 10 yıl önceden duyulmaya başlandığını söyledi.

Hamade, üniversitelerin mevcut finansal açığı kapatamamasının, yüksek öğretim kurumlarının faaliyetlerine devam etmesi önünde çok önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Öğrencilerin kayıt oranlarında da ciddi bir düşüş yaşandığına işaret eden Hamade, şunları kaydetti:

"Kayıt yapan öğrencilerin sayısı üçte bir oranında geriledi; önceki dönemlerde yaklaşık 45 bine ulaşan öğrenci sayısı bu yıl 35 binden daha az. Bölgedeki ekonomik şartlar nedeniyle okul harcını ödeyemeyen öğrenciler, üniversiteye kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor."

Harcını ödeyemediği için diplomasını alamayan öğrenciler

Hamade, yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim harçlarını ödemedikleri için lisans diplomalarını alamadığını, bunun da toplumun 10 bin yetenekten mahrum kalması anlamına geldiğini dile getirdi.

Öğrencilerin harçlarını ödeyebilmesi için ilgili kurumların ivedilikle yardım etmesi gerektiğinin altını çizen Hamade, "Ayrıca borçları nedeniyle diplomalarını alamayan öğrencilere de destek olunmalı. Diplomaları olursa gençlerin iyi bir iş bulabilme şansı da artar" dedi.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, yıllardır ekonomik şartlardan kaynaklanan sıkıntılara maruz kalıyor.

BM yetkilileri ve ilgili uzmanlar, söz konusu zorlukların temel nedeninin, İsrail'in 2007'den bu yana bölgeye kara, deniz ve havadan uyguladığı abluka olduğunu ifade ediyor.

Gazze'deki Ablukayı Kırma Ulusal Komitesi'nin verilerine göre, bölgedeki işsizlik oranının yüzde 54'e ulaştı, nüfusun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor.

Kaynak: AA