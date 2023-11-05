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Dünya
AA 05.11.2023 13:21

Gazze'deki hükümetten "gazetecilerin korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması" çağrısı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde medya mensuplarının hayatlarının korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetten "gazetecilerin korunması ve ölümlerinden İsrail'in sorumlu tutulması" çağrısı

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, Filistinli medya kuruluşlarının İsrail'in saldırılarına maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası insan hakları ve basın kuruluşlarına gazetecilere koruma sağlanması, İsrail'in gazetecileri öldüren ve yaralayan saldırılarının kınanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi

Filistinli medya kuruluşlarından Al Rar (alray.ps), Al Resalah (alresalah.ps), Safa haber ajansı (safa.ps) ve Filistin el-Yevm'in (paltoday.ps) İsrail'in siber saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, saldırıların bu sitelerin faaliyetlerini durdurmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in medya kuruluş ve mensuplarına yönelik saldırılarıyla "tüm uluslararası sözleşmelerde güvenceye alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edildiği" belirtilerek "Bu saldırılar Siyonistlerin hayal kırıklığını yansıtan çaresizce bir girişim" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "Filistinli medya kuruluşlarını susturarak daha fazla suç işlemeye hazırlandığı ve şahitleri ortadan kaldırmaya çalıştığı" uyarısı yapıldı.

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