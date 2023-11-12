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Dünya
AA 12.11.2023 11:54

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 100'ün üzerinde

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 100'ü aştığını, bu kişilerin 8 binden fazlasının çocuk ve kadın olduğunu duyurdu.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 100'ün üzerinde
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerin hedef alınması; ölü ve yaralı girişlerinin engellenmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığının dün ölü ve yaralı sayılarına ilişkin net bir sayı yayınlayamadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ancak işgal güçlerinin 1130'dan fazla katliam yaptığını, şehit sayısının 8 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere 11 bin 100'ün, yaralı sayısının da 28 binin üzerinde olduğunu belirtiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki yeni can kayıplarının sayılamadığını duyurmuştu.

Filistin Kızılayı da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 490 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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