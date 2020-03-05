Haber Giriş: Kaynak: AA
Gazze'de yangın: 9 ölü, 53 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gazze kent merkezinde meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangın çıktı.
Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.
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