Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 10.01.2024 07:14

Gazze'de üç ayda 112 gazeteci öldürüldü

İsrail, bölgedeki saldırılarına tanıklık eden gazetecileri de hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 112 gazeteci hayatını kaybetti. Bu sayı dünyanın çeşitli bölgelerinde son iki yılda öldürülen gazeteci sayısından fazla. Bölgedeki gazeteciler ise, bütün zorluklara ve kayıplarına karşın, görevlerini bombaların gölgesinde sürdürüyor.

Gazze'de üç ayda 112 gazeteci öldürüldü

Binlerce sivilin katline şahit oldular, bombalar altında yayın yaptılar, İsrail'in hedefi oldular...

Katliamları dünyaya duyurmaya çalışan 112 gazeteci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Verilere göre, bu, son iki yılda tüm dünyada öldürülen gazetecilerin sayısından fazla.

Muntasır es-Savvaf

O gazetecilerden biri de Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf'tı.

18 Kasım'daki İsrail bombardımanında 45 akrabasını kaybeden Savvaf acısına rağmen bölgede yaşananları aktarmaya devam etti.

Ancak 1 Aralık'ta düzenlenen hava saldırısında o da öldürüldü.

Salam Mima 

Filistinli serbest gazeteci Salam Mima daİsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında katledildi.

Cansız bedeniyse günler sonra bulundu.

Vail ed-Dahduh

El Cezire muhabiri Vail ed-Dahduh da ailesini kaybetmesine rağmen yılmadan haber nöbetini sürdüren sembol isimlerden.

25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu, kızı ve görev arkadaşı kameraman Samir Ebu Dakka'yı kaybetti.

Kendisi de yaralı olmasına rağmen "Bedeli ne olursa olsun Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmayı sürdüreceğim" dedi.

 Ali Cadallah

Gazze'de zor şartlarda görevini yerine getiren bir diğer gazeteci de Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah...

İsrail saldırılarında babası ile dört kardeşini kaybeden Ali Cadallah sevdiklerini toprağa verdikten sonra bile kamerasını elinden hiç bırakmadı.

Muhammed Ebu Hatab, Selman Beşir, Muhammed el-Alul ailesi öldürülen ancak Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaktan vazgeçmeyen diğer cesur gazeteciler.

Gazze'de çalışan gazetecilerin birçoğu hala elektrik ve internet erişimi olmadan görevlerini sürdürmeye çalışıyor.

Yaşadıkları duygusal yıkım ise çok daha büyük. 

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
08:24
Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim
08:14
FETÖ'cülere "Kıskaç-3" operasyonu: 38 gözaltı
08:04
ABD ile Çin arasındaki askeri görüşmeler yeniden başlatıldı
08:00
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 203'e çıktı
07:58
Karabük'ün yüksek kesimleri karla kaplandı
Meteoroloji'den 8 kente "yoğun kar yağışı" uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "yoğun kar yağışı" uyarısı
FOTO FOKUS
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ