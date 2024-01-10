Gazze'de üç ayda 112 gazeteci öldürüldü

Binlerce sivilin katline şahit oldular, bombalar altında yayın yaptılar, İsrail'in hedefi oldular...

Katliamları dünyaya duyurmaya çalışan 112 gazeteci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Verilere göre, bu, son iki yılda tüm dünyada öldürülen gazetecilerin sayısından fazla.

Muntasır es-Savvaf

O gazetecilerden biri de Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf'tı.

18 Kasım'daki İsrail bombardımanında 45 akrabasını kaybeden Savvaf acısına rağmen bölgede yaşananları aktarmaya devam etti.

Ancak 1 Aralık'ta düzenlenen hava saldırısında o da öldürüldü.

Salam Mima

Filistinli serbest gazeteci Salam Mima daİsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında katledildi.

Cansız bedeniyse günler sonra bulundu.

Vail ed-Dahduh

El Cezire muhabiri Vail ed-Dahduh da ailesini kaybetmesine rağmen yılmadan haber nöbetini sürdüren sembol isimlerden.

25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu, kızı ve görev arkadaşı kameraman Samir Ebu Dakka'yı kaybetti.

Kendisi de yaralı olmasına rağmen "Bedeli ne olursa olsun Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmayı sürdüreceğim" dedi.

Ali Cadallah

Gazze'de zor şartlarda görevini yerine getiren bir diğer gazeteci de Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah...

İsrail saldırılarında babası ile dört kardeşini kaybeden Ali Cadallah sevdiklerini toprağa verdikten sonra bile kamerasını elinden hiç bırakmadı.

Muhammed Ebu Hatab, Selman Beşir, Muhammed el-Alul ailesi öldürülen ancak Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaktan vazgeçmeyen diğer cesur gazeteciler.

Gazze'de çalışan gazetecilerin birçoğu hala elektrik ve internet erişimi olmadan görevlerini sürdürmeye çalışıyor.

Yaşadıkları duygusal yıkım ise çok daha büyük.