Gazze'de savaşın yorduğu çocuklar: Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk

Gazze kenti ve kuzeydeki bölgelerde özellikle çocuklar ciddi su ve kilo kaybı sorunu yaşıyor. Bu durum hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelen çocukların gelişimlerini de olumsuz etkiliyor.

İsrail bombalarına hedef olmamak için aileleriyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinden orta kesimindeki Deyr Belah'a sığınan çocuklar, ailelerinin günlük işlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yaşlarının ötesinde, fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin üstünde bazı görevleri yerine getirmek zorunda kalıyor.

"Umarız bu savaş biter. Bıktık, yorulduk"

Yerlerinden edilen Gazzeli çocuklar, AA muhabirine, uzun süren yolcuklarının ardından sığındıkları yerlerde yaşadıkları sıkıntıları, acılarını ve psikolojik durumlarını anlattı.

Filistinli çocuk Nizar el-Mezini, "Gazze'nin kuzeyinden buraya sığındım. Yerimizden edilmeden önce babam İsrail bombardımanında şehit oldu, ben de yaralandım. Umarız bu savaş biter. Bıktık, yorulduk... Yeter!" dedi.

"Hem aç kalıyoruz, hem de yoruluyoruz"

Küçük Nizar, açlığın pençesinde kıvrandıklarını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Türlü türlü yemekler yemek istiyoruz ve maalesef bulamıyoruz. Hem aç kalıyoruz, hem de yoruluyoruz."

Bisiklete binmeyi, arkadaşlarıyla oynamayı, okula gitmeyi özlediğini söyleyen Nizar, savaşın bir an önce bitmesini, evine ve normal hayatına dönmeyi ümit ettiğini aktardı.

"Babam şehit oldu, hayat zor!"

Filistinli çocuk, içinde bulunduğu çaresizliği ve zorlu yaşam koşullarını anlatırken ise masum bir edayla şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapayım? Babam şehit oldu, hayat zor! Her şeye karşı Allah bana yeter ve O en güzel vekildir."

"Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk"

Filistinli kız çocuğu Lânâ ez-Zenet, dünyaya "soykırımı durdurmak için acilen müdahale etme, yardım girişi için güvenli koridorlar açma ve yerinden edilenlerin evlerine dönmelerini sağlama" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden buraya sığındıklarını aktaran küçük Lânâ, "Biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Yorulduk ey dünya, vallahi çok yorulduk." diye konuştu.

Filistinli kız çocuğu, her geçen gün daha da ağırlaşan insani felaket nedeniyle yerinden edilenlerin içinde bulunduğu kötü ve zorlu yaşam koşullarından dert yandı.

"Çadır hayatından yorulduk, her gün su doldurmaktan yorulduk"

Filistinli çocuk Muhammed Derabiye, zorunlu göçe maruz kalan insanların küçük bir çadırda, barınma merkezlerinde veya kamplarda yaşarken her gün karşılaştıkları zorluklara dikkati çekti.

Muhammed, "Çadır hayatından yorulduk, her gün su doldurmaktan yorulduk, sıkıldık. Savaşın bitmesini ve evlerimize dönmeyi istiyoruz." dedi.

Filistinli kız çocuğu Rama ed-Diyb de hayali sorulduğunda tıpkı diğer çocuklar gibi "Evimize, mahallemize, okulumuza, arkadaşlarımızın yanına dönmek." yanıtını verdi.

Savaşın bir an önce sona ermesini ve hayatın normale dönmesini istediğini söyleyen Rama, Gazze'nin özellikle kuzeyine yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.