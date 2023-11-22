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Dünya
AA 22.11.2023 19:08

Gazze'de saat başı 2 anne öldürülüyor

BM: Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadın öldürülüyor

Gazze'de saat başı 2 anne öldürülüyor
[Fotograf: AA]

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