SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
10.1ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
03.01.2024 13:06
, 03.01.2024 13:09
SON GÜNCELLEME
03.01.2024 13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 22 bin 313'e yükseldi, 57 bin 296 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'yle ilgili yeni planı Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:08
Mardin'de TOKİ tarafından yapılan 354 konutun yapımı sürüyor
13:09
İran: Aruri suikastı 'bölgesel dengeyi bozan' ABD'yi etkileyecek
13:13
Sahibinden.com: Teknik sorun nedeniyle erişim sağlanamıyor
12:58
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
12:51
SİHA'ların ihracat başarısı Baykar'a vergi şampiyonluğu getirdi
12:49
Sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır
Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Türk öğrenciler geliştirdi: 10 ayda 2 milyon kullanıcıya ulaştılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
İsrail'in Gazze'yle ilgili yeni planı Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamak mı?
İsrail basını: İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi için Kongo ile gizli görüşmeler yürütüyor
Arap dünyası ve Filistin'deki örgütler "Aruri suikastını" kınadı