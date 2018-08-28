Gazze'de ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

Suudi Arabistan'ın desteğiyle hac ibadetini yerine getiren 112 Filistinliyi taşıyan iki otobüsün, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştı.

Gazze'deki Refah Sınır Kapısı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, konunun detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Refah, Filistinli hacılara tahsis edilecek

İsrail ordusunun saldırılarında şehit olan Filistinlilerin ailelerine hac ibadetini yerine getirme ve tüm masraflarını karşılama fırsatı sunan Riyad yönetiminin desteğiyle yaklaşık 500 Filistinlinin bu yıl hac yolculuğuna çıktığı belirtiliyor.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Refah Sınır Kapısı 27 ve 31 Ağustos ile 1-3 Eylül tarihlerinde 5 gün için sadece Filistinli hacıların geçişine tahsis edilecek.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl 3 bin 321 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini bildirmişti.

Kaynak: AA