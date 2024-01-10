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Dünya
AA 10.01.2024 21:32

Gazze'de ambulansı hedef alan İsrail güçleri 4 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir ambulansı vurduğu ve saldırıda 4 sağlık çalışanının öldürüldüğü duyuruldu.

Gazze'de ambulansı hedef alan İsrail güçleri 4 sağlık çalışanını öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Deyr Belah'da bir ambulansı vurduğu aktarıldı.

Selahaddin Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, Filistin Kızılayı çalışanlarından 4 kişinin hayatını kaydettiği ifade edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen İsrail, sık sık hastaneleri, sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 326 sağlık çalışanı ve 45 sivil savunma personeli öldürüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan 36 hastanenin büyük kısmının hizmet veremediği belirtiliyor.

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