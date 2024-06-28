Gazze Sivil Savunma ekipleri Şucaiyye'de ölü ve yaralılara ulaşamıyor

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun, Şucaiyye'de onlarca evi hedef aldığını, evlerde ve yollarda onlarca ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Savaş uçakları ve topçu saldırılarının sürmesi nedeniyle bu kişilere ulaşamadıklarını kaydeden Basal, Şucaiyye'de saldırılar nedeniyle evlerinde mahsur kalan aileler de olduğunu belirterek bu bölgeden çıkarılmaları için çağrıda bulundu.

İsrail ordusunun, evleri ve altyapıyı bombaladığı ve karadan işgali genişlettiği Şucaiyye'nin durumunun çok zor ve trajik olduğunu dile getiren Basal, "On binlerce kişi Şucaiyye'den göç etti ve oturacakları bir yer bulamadı. Çünkü Gazze'de her yer yıkılmış durumda ve barınma merkezlerinde onlara yer yok." dedi.

Basal, savaşın devam etmesi ve yardım girişlerinin olmaması nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze kentlerindeki gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıya da dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN 27 Haziran'da ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile siv

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Filistin Kızılayı: Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'deki 18 ambulansımız hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 52 gündür Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğu, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıtın ise Gazze Şeridi'nin yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılamadığı ifade edildi.

UNRWA'nın, günlük olarak Kızılayın ambulans filosu için yüzde 6'lık bir yakıt sevkiyatında bulunduğu ancak yaklaşık 8 gündür bu miktarın da teslim alınamadığı kaydedildi.

Bu nedenle Kızılayın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracın çalışmadığı vurgulandı.